Wanessa Camargo é acusada de ignorar ex-BBB e se manifesta; veja vídeo

Wanessa Camargo e Michel estão envolvidos em polêmica - Foto: Reprodução | SBT e Globo

Wanessa Camargo decidiu usar as redes sociais, neste domingo, 11, para rebater um comentário de que ignorou o seu colega de confinamento do BBB Michel Nogueira. Eles estiveram juntos no final de semana para participar do Passa ou Repassa, do Domingo Legal.

A herdeira de Zezé Di Camargo e Zilu Godói causou polêmica quando viralizou um vídeo onde ela aparece ignorando Michel Nogueira.

Na gravação, compartilhada no Instagram, a cantora aparece abraçando os famosos nos bastidores da atração comandada por Celso Portiolli.

Além de Wanessa e Michel, Matteus Amaral e Beatriz Reis, que não participaram do Domingo Legal, do SBT, também estiveram presentes no estúdio e aproveitaram para conversar com a cantora.

Em determinado momento, então, Camargo causou pela forma como tratou Michel. No vídeo, o ex-BBB demonstrou várias vezes as tentativas de abraçar a loira e acabou ignorado por ela.

Após a repercussão do caso, a cantora se pronunciou na rede social X (antigo Twitter): "Gente, a gente tava armando uma pegadinha com a Bia, ela tava chegando e a gente fingiu que tava todo mundo indo embora e se dando tchau na hora que ela chegou! Era tudo zoeira [risos]".