Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo casam em chá revelação; veja

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo realizaram o chá revelação da primeira filha deles, que será uma menininha e o nome escolhido é Clara. O evento aconteceu neste domingo, 25.

Pouco após a revelação, a mamãe de primeira viagem foi pega de surpresa. O cantor preparou um casamento improvisado após o anúncio do bebê. No "altar", Zezé chamou as filhas Wanessa Camargo e Camilla, a sogra, a mãe e um casal de amigos para testemunhar a cerimônia.

O artista e a influenciadora trocaram votos de matrimônio com a bênção de um padre e junto dos familiares. Além da cerimônia, Zezé preparou também um buquê para a mulher: "Não vou desistir de você", declararam eles nos votos.



A live da revelação de Clara começou às 17h e reuniu mais de 40 mil seguidores e fãs do casal. Graciele e Zezé haviam começado o evento, que foi realizado em São Paulo, mais cedo para receber os amigos e familiares.

Clara é a terceira menina na família de Zezé e a primeira da união dele com Graciele. O artista também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, filhos do primeiro casamento dele com Zilu Godoy. Apenas as filhas compareceram ao evento.