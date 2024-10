Amigos de Gusttavo Lima: quem são os donos da Vai de Bet alvos da Interpol

- Foto: Reprodução redes sociais

Nesta segunda-feira, 23, uma decisão judicial pegou muita gente de surpresa: a determinação da prisão do cantor Gusattavo Lima. A decisão da Justiça de Pernambuco alegou que o artista teria oferecido ajuda a "foragidos", referindo-se a André Rocha e Aislla Rocha, casal proprietário da empresa de apostas 'Vai de Bet', de Campina Grande.

Segundo a decisão, o avião de Gusttavo Lima levou o casal para a Grécia, mas, ao retornar ao Brasil, seguiu uma rota diferente e não trouxe os investigados.

Quem são eles?

Os três são alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as "bets".

O casal estava com a prisão decretada desde a deflagração da operação e não se apresentou à Justiça, por isso eram considerados foragidos. Na noite desta segunda-feira, 23, André Rocha e Aislla Rocha foram beneficiados por um habeas corpus. No entanto, o cantor Gusttavo Lima não foi beneficiado pela mesma decisão.

Leia também:

>> Esposa de Gusttavo Lima se manifesta após anúncio de prisão: "Socorro"

>> Deolane Bezerra solta? Justiça toma decisão com presos em operação

>> Entenda a relação de Gusttavo Lima com bet investigada pela Justiça

>> De onde veio o dinheiro? Gusttavo Lima é dono de time no Paraná

>> Justiça pede Gusttavo Lima em lista da difusão vermelha da Interpol

De acordo com a decisão assinada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, o casal de investigados fez uma viagem com o cantor, saindo de Goiânia com destino à Grécia. Porém, no retorno, o mesmo avião fez escala também em Atenas, na Grécia, e Ilhas Canárias, arquipélago da Espanha, sugerindo que o casal possa ter desembarcado em um desses destinos.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é o embaixador da plataforma e o principal rosto da marca. Mais cedo, ele negou qualquer participação ilícita. A defesa do cantor disse que "é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos" e que vai demonstrar a inocência dele. Já a Vai de Bet, disse que não iria se posicionar sobre a decretação de prisão do casal.



Sócios da Vai de Bet

O casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques da Rocha são sócios da Vai de Bet, uma das casas de apostas investigadas na Operação Integration.

Nas redes sociais, Aislla Rocha se descreve como arquiteta e urbanista e vice-presidente de um grupo de casas de apostas esportivas e cassino online, composto por quatro plataformas, entre elas a Vai de Bet. Aislla também é sócia do marido em várias outras empresas do grupo.

Natural de Campina Grande, o empresário André Rocha é dono da Vai de Bet e herdeiro do ramo imobiliário da Paraíba. Ele teve sua prisão preventiva decretada, mas no dia da operação estava em viagem à Grécia. Por causa disso, é considerado foragido pela Justiça.

No dia 4 de setembro, Aislla Rocha publicou nas redes sociais uma foto do casal na comemoração do aniversário do cantor Gusttavo Lima, em uma festa em Mykonos, ilha localizada na Grécia. A Operação Integration foi deflagrada um dia depois.

O empresário paraibano teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça de Pernambuco. Do total bloqueado de José André da Rocha Neto, R$ 35 milhões seriam provenientes de contas pessoais do empresário paraibano. Outros R$ 160 milhões estariam em contas de empresas dele. No total, o montante chega a R$ 195 milhões, segundo as informações do g1.