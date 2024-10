"Camaçari está muito maltratada", diz Caetano

- Foto: Shirley Stolze | AG. TARDE

Candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) fez duras críticas ao atual prefeito da cidade, Elinaldo (União Brasil) durante entrevista ao A TARDE Eleições, na manhã desta terça-feira, 24. De acordo com o petista, o transporte público está defasado e precisa de mudanças urgentes.



Leia mais

>> Marçal é expulso após infringir regras em debate; confira o momento

“O transporte coletivo está sucateado, foi abandonado a chegar ao ponto de o prefeito decretar colapso no transporte público. Ele decretou a própria incompetência dele, e aí disse que ia botar ônibus novos na cidade, botou vários ônibus sucateados, ônibus velhos, e plotou os ônibus para passar impressão para a sociedade que eram ônibus novos”, disparou.

Ainda segundo Caetano, os transportes alternativos têm sido a salvação da população de Camaçari. “Quem sustentou o transporte e quem sustenta o transporte público até hoje de Camaçari é o ligeirinho, é o Mototáxi, é o Taxi, é o Uber, é quem está sustentando o transporte coletivo de Camaçari”, completou o candidato.



Leia mais

>> Vídeo: assessor de Marçal dá soco em membro da equipe de Nunes

O ex-prefeito de Camaçari destacou que as políticas públicas na cidade estão deixando a desejar e que a o munícipio está entregue. “Camaçari está muito maltratada, o prefeito atual largou a cidade, a cidade está cheia de mato, a cidade está suja, o prefeito não faz a manutenção há muito tempo, muita buraqueira no município de Camaçari como o todo, e as políticas públicas não funcionam em Camaçari”, afirmou.

Na disputa pelo cargo de prefeito da cidade, Luiz Caetano tem como principal adversário o candidato Flávio Matos (União Brasil), que tem o apoio de Elinaldo.

Assista a entrevista completa: