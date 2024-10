Atriz de "Floribella" fala de filho morto em trágico incêndio: "Aprendizado"

Artista gravou um vídeo expressando sua gratidão pelas mensagens de apoio - Foto: Reprodução

Mariana Derderián se pronunciou pela primeira vez sobre a trágica perda de seu filho, Pedro Avarena, de 6 anos, que faleceu em um incêndio que destruiu sua casa em maio deste ano. A atriz chilena, conhecida por interpretar a protagonista na versão local da novela "Floribella", gravou um vídeo expressando sua gratidão pelas mensagens de apoio e carinho que tem recebido desde o incidente.

“Quero passar para agradecer por todo o carinho que me mandaram, por todo o apoio, a força e a energia que recebi nas ruas e aqui [nas redes sociais] de vocês”, iniciou Mariana no vídeo.

Ela também explicou que escolheu falar através de um vídeo por sentir que a internet permite um contato mais próximo com as pessoas. Mariana comentou que, apesar da dor imensa pela perda do filho, está se esforçando para seguir em frente e continuar sendo uma pessoa melhor.

“O carinho, o apoio e a empatia me emocionam muito. É muita sorte minha receber toda essa energia. É um grande aprendizado. Precisamos tentar sempre sermos nossas melhores versões, mesmo que a vida só lhe dê o pior. Assim que seguimos o caminho da luz e continuamos em contato”, finalizou a atriz.

Tragédia

Mariana Derderián, de 44 anos, perdeu seu filho Pedro em um incêndio em sua residência, em maio deste ano. Segundo o jornal La Vanguardia, a atriz estava em casa com seus dois filhos, Leticia, de 9 anos, e Pedro, quando percebeu a fumaça por volta das 2h da manhã. Mariana conseguiu resgatar a filha e levá-la para um local seguro, mas não conseguiu alcançar o quarto de Pedro a tempo, já que as chamas o prenderam.

De acordo com relatos, a configuração da casa, com dois andares e janelas gradeadas, dificultou o resgate do menino.