Deolane debocha de Leo Dias, finge cheirar pó e desabafa

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra deu início a mais um capítulo da novela entre ela e o jornalista Leo Dias. Nesta segunda-feira, 7, Deolane não gostou nada de notícias a seu respeito, veiculadas pelo jornalista, e rasgou o verbo em suas redes sociais.

No stories, a influenciadora imitou o jornalista, fazendo gestos que imitam o ato de usar cocaína. Vale lembrar que Leo Dias assumiu, em 2019, ser dependente químico, e revelou travar uma longa batalha contra as drogas. No vídeo, Deolane ironiza a dependência do jornalista e desfere palavrões contra ele.

"Ah, porque a Deolane... A mãe da Deolane (...) Aaah, solta o osso, desgraça", disparou a influenciadora. Além do vídeo imitando o jornalista, Deolane afirmou que "a Deolane do velho testamento está voltando", e confrontou Leo Dias: "Não apaga a postagem seu bosta. Tô pronta, preparada e querendo", escreveu.

A revolta da advogada se deu após o jornalista publicar diversas reportagens sobre ela e sua mãe, Solange Bezerra, desde a prisão das duas, alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil do Pernambuco.