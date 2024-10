Filho e irmã de Deolane Bezerra ignoram prisões e divulgam "tigrinho"

Família de Deolane segue no ramo de bets - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A família de Deolane Bezerra segue investindo no ramo de bets, mesmo depois das prisões que ocorreram nas últimas semanas. A irmã, o filho e o padrasto da advogada seguem divulgando propagandas de empresas de jogos de azar e do jogo do 'tigrinho' nas redes sociais.

No mês passado, Deolane e sua mãe, Solange, ficaram presas durante mais de 20 dias. As duas são investigadas por suposto envolvimento com uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

De acordo com informações do F5, o filho de Deolane, Giliard, chega a incentivar seus mais de 30 mil seguidores a apostarem dinheiro em uma plataforma que faz a promessa de dinheiro fácil.

Dayanne, irmã da influenciadora, faz o mesmo com jogos parecidos. A também advogada tem mais de 2 milhões de seguidores.

O padrasto de Deolane, Danilo Brito, foi mais um familiar a causar com atitude. Ele pede a participação de seus mais de 300 mil seguidores em plataformas semelhantes ao “tigrinho”.