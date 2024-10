Irmã de Deolane sofre perda e situação na Justiça complica

As irmãs Deolane e Dayanne Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Enquanto a família Bezerra comemora a liberdade de Deolane, antigos problemas voltam à tona. Mesmo em meio à alegria, Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora, enfrenta uma nova derrota em uma ação judicial contra o Facebook.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, Dayanne entrou com um processo contra o Facebook em junho deste ano, relatando instabilidades em seu perfil no Instagram. Ela afirmou que as postagens tinham perdido alcance e visualizações, prejudicando seu trabalho. Na ação, a influenciadora pediu uma liminar para a reativação das funcionalidades da página e uma indenização de R$ 15 mil pelos danos causados.

No entanto, a primeira tentativa de Dayanne foi frustrada, com a liminar sendo negada ainda em junho. Além disso, o pedido de segredo de Justiça foi rejeitado, o que permitiu que o caso fosse divulgado. Insatisfeita, a irmã de Deolane recorreu, mas na última quinta-feira, 26, ela sofreu mais uma derrota.

O recurso de Dayanne foi novamente indeferido pelo tribunal. Segundo o relator, apesar das queixas apresentadas, o pedido não cumpria os requisitos legais necessários para que a liminar fosse concedida. Em outras palavras, não havia fundamentos jurídicos suficientes para dar continuidade ao pedido.

Para que o caso possa avançar, o Facebook precisa ser ouvido, e provas devem ser produzidas para verificar o que realmente está acontecendo com o perfil de Dayanne Bezerra. Dada a complexidade das alegações, uma decisão rápida e liminar não seria possível no momento.