De novo? Bia Miranda descobre gravidez após separação

Fim do relacionamento de Bia e Gato Preto foi marcado por confusão - Foto: Reprodução | Instagram

Muita polêmica em menos de 24h! Bia Miranda confirmou que está grávida. A neta de Gretchen, que já é mãe do pequeno Kaleb, de três meses, descobriu a gestação pouco depois de terminar com o influencer Gato Preto, no domingo, 29.

O fim do relacionamento foi marcado por confusão. "Estou solteiro", escreveu Samuel na madrugada deste domingo. Pouco tempo depois, ele compartilhou uma imagem enigmática de uma mulher em um motel.

Logo pela manhã, Bia Miranda se pronunciou sobre a situação. Ela explicou que o casal estava em uma festa quando Samuel, irritado, se envolveu em desentendimentos e deixou o local sozinho. Bia, que pretendia retornar ao Rio de Janeiro, ficou impedida de ir embora, pois sua identidade estava no carro do ex.

Após o rompimento, Bia enviou para Gato Preto um teste de gravidez positivo, que ele expôs em sua rede social. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu o influenciador ao mostrar o teste durante uma chamada de vídeo.

Confirmando a gravidez após a exposição, a infuencer associou a situação a falta de responsabilidade. "Gente, calma, o mundo não vai acabar. Deu positivo, acontece, que bom que não dependo de homem para nada na minha vida. Não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", declarou.

| Foto: Reprodução | Instagram

Gato Preto e Buarque trocam acusações



Enquanto isso, Gato Preto também trocava acusações com Buarque, ex de Bia Miranda e pai de Kaleb.

Tudo começou quando o DJ debochou do término. “Rapaziada, eu estava aqui trabalhando há três horas de casa e acabei de ver aqui, mano. Que show da Xuxa é esse”, disse ele, caindo na risada.

Revoltado, Gato Preto mandou um recado para o pai do filho de Bia Miranda. “Ô, Buarque, quando for mandar indireta, fala nosso nome, para nós mantermos a etiqueta, se é que você conhece”, disparou ele, que expôs ainda intimidades de Bia com o ex e afirmou que Buarque oprime a neta de Gretchen para pagar suas contas.

Na sequência, Buarque respondeu Gato Preto. “Daqui, chapa, tu não vai arrancar nada. Pode arrancar essa mídia rapidinho que está conseguindo”, disse. “Se a ‘mina’ [Bia] está contigo ou com outro, tranquilo. Mandei mensagem para ela agora porque ela é mãe do meu filho, para saber se você tinha agredido mais uma mulher ou não”, disse o DJ.