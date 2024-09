Gato Preto choca ao expor vida sexual com Bia Miranda: "Não aguentou"

Postagens geraram uma grande polêmica entre os internautas - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais após expor detalhes da vida íntima e fazer comentários polêmicos envolvendo sua namorada, Bia Miranda. No Instagram, o criador de conteúdo compartilhou uma foto ao lado da neta de Gretchen e explicou por que a ex-participante de "A Fazenda" estava dormindo.

Na imagem, Bia aparece de bruços, dormindo, enquanto Gato Preto escreveu: "Não aguento, e eu digo em todos os sentidos. Eu só queria fazer um amorzinho. Mas ela estava falando que estava doendo. Tive que parar. Agora estou aqui muito louco e ela dormindo”.

Em outro momento, Gato Preto exibiu uma cadeira que pegou para fazer uma "massagem" em Bia e afirmou ser ninfomaníaco, mencionando ter fetiches incomuns. "Eu falei: vai, fia, que hoje eu vou te bater com a escada," disse, mostrando um item da piscina do motel onde estavam.

Em um outro story, ele relatou: "Como que dorme? O pretão cheio de maldad*", tentando acordar Bia, que continuava dormindo. No último vídeo, ele afirmou que Bia não quis continuar o ato porque ele pegou "a cadeira e uma mesa para jogar nela," chamando isso de "tesão simples". "Ela sabe que ela ia tá no BO se eu pegasse ela. Esquece."

Gato Preto também declarou: "Vou ficar aqui até ela acordar. Para mim esse bagulho não existe, você tá namorando, tá casado, morando junto, fod*-se: é todo dia".

Internautas detonaram Gato Preto

As postagens geraram uma grande polêmica entre os internautas. Muitos relacionaram o post a gatilhos sexuais. "Alguém denuncia o perfil desse ser, por favor?", pediu uma internauta.

"Acho que ela não tem noção mesmo do cara escroto que ela tá! Lamentável! E bêbado com Smirnoff ice, kkkkk cômico! E esses colares de prata batendo um no outro!? Péssimo em tantos níveis!", completou uma segunda.