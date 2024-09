Bomba! Filme da Feiticeira Escarlate está em desenvolvimento na Marvel

Confira detalhes do longa - Foto: Divulgação

A Feiticeira Escarlate, interpretada por Elizabeth Olsen, pode estar se preparando para retornar às telonas em um novo filme. Segundo o site Production Weekly, conhecido por divulgar informações sobre projetos em andamento em Hollywood, a Marvel Studios está avançando com um longa-metragem focado em Wanda Maximoff.

O relatório também indica que Jac Schaeffer e Megan McDonnell, que trabalharam em "WandaVision" e "Agatha: Coven of Chaos," estão encarregadas do roteiro do novo projeto. A estreia do filme está prevista para 2026.

A última aparição de Wanda no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) foi em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), onde a personagem causou ao ameaçar a existência do multiverso na tentativa de ficar com seus filhos novamente, após os eventos de WandaVision.

Além disso, rumores recentes sugerem que Wanda poderá aparecer na série do Visão, protagonizada por Paul Bettany, atualmente em desenvolvimento para o Disney+. No entanto, essa participação especial ainda não foi confirmada oficialmente.