"Homem-Aranha 4" será um novo "Vingadores"; entenda

"Homem-Aranha 4" vai ser dirigido por Destin Daniel Cretton - Foto: Divulgação | Sony

O insider MyTimeToShineHello afirmou em uma publicação no X (antigo Twitter) que ‘Homem-Aranha 4’ deve ser um filme evento do porte de uma sequência dos Vingadores. A publicação foi feita nessa quarta-feira, 11.

Leia também:

>> ‘Homem-Aranha 4’ avança e tem nome conhecido confirmado

>> Novo filme do Venom tem ligação com Homem-Aranha da Marvel

>> Será o fim definitivo do Homem-Aranha? Entenda nova série da Marvel

A continuação deve começar as filmagens no ano que vem, já que ainda está em estágio de pré-produção. A expectativa é que o filme chegue aos cinemas no verão de 2026, logo após o lançamento de ‘Vingadores: Doomsday’, o retorno da franquia principal do Marvel Studios.

Sem previsão oficial de lançamento, ‘Homem-Aranha 4’ vau ser dirigido por Destin Daniel Cretton, que ficou conhecido pelos fãs do MCU ao dirigir ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’.

Cretton será o quarto diretor a comandar um filme solo do herói. Os três primeiros longas com Tom Holland foram dirigidos por Jon Watts. Já Marc Webb foi responsável pelos dois filmes do Espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. A trilogia original, com Tobey Maguir, foi comandada por Sam Raimi.

Destin Daniel Cretton também dirigiu Michael B. Jordan no longa ‘Luta por Justiça’.