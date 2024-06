Novo filme do Venom tem ligação com Homem-Aranha da Marvel | A TARDE

Foi revelado nesta segunda-feira, 3, o primeiro trailer de “Venom: A Última Rodada", da franquia protagonizada por Tom Hardy. A produção vai trazer uma conexão direta com os filmes do Homem-Aranha no MCU, principalmente “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", o último estrelado por Tom Holland.

No trailer, um oficial do exército, vivido por Chiwetel Ejiofor, está no balcão de um bar para capturar um pedaço da simbionte de Venom. Ao seu lado, surge um bartender confuso com a situação. Confira:

O momento é uma referência às cenas pós-créditos de “Venom: Tempo de Carnificina” e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Na primeira, Eddie Brock (Tom Hardy) é transportado misteriosamente para o MCU e vê o Peter Parker de Holland tendo a sua identidade revelada publicamente. Já na segunda, Brock aparece desabafando com o bartender visto no trailer quando é subitamente transportado de volta para o seu universo, mas deixa um pedaço da simbionte de Venom para trás.

Porém, vale lembrar que Ejiofor, o soldado visto "capturando" a simbionte, já viveu o Barão Mordo, personagem dos filmes do Doutor Estranho.

Dirigido e roteirizado por Kelly Marcel , ao lado do próprio Tom Hardy, Venom 3 chega aos cinemas em 25 de outubro.

Confira o trailer:

