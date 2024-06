Rede de cinema anuncia gratuidade para estudantes e professores | A TARDE

Uma das maiores redes de cinema de Salvador, a Saladearte anunciou, nesta quarta-feira, 29, gratuidade de ingressos para estudantes e professores das escolas públicas do estado da Bahia. A ação é válida para integrantes da Educação Básica e Ensino Médio.

O benefício vai durar um ano, ou seja, até 29 de maio de 2025, para todas as unidades da capital baiana, em todos os dias e sessões, exceto as feitas em parceria, a exemplo dos Cinematógrafos e do Cine Cineasta. Para ter direito ao ingresso gratuito, é preciso apresentar na bilheteria um documento que comprove o vínculo com a escola estadual.

Ao Cineinsite Portal A TARDE, Suzana Argollo, diretora do Circuito, explicou que 5% dos ingressos de cada sessão serão reservados para a iniciativa, que atende a Lei Paulo Gustavo. No entanto, caso o aluno não consiga o benefício, a rede já cobra um valor abaixo para o público estudantil: R$ 8.

“Essa é uma iniciativa importante, é uma contrapartida que a sala de arte ofereceu no projeto da lei Paulo Gustavo, porque a gente considera que tornará o cinema mais inclusivo, mais democrático e mais acessível. Então, é muito importante que as pessoas divulguem para que todos os estudantes de escolas públicas saibam que a gente está oferecendo essa gratuidade", diz.

Suzana também revelou que uma outra iniciativa envolvendo alunos da rede municipal será anunciada em breve.

