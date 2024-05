Homem-Aranha 4 define vilão e data de filmagens | A TARDE

Após especulações e muita expectativa dos fãs, parece que o quarto filme do Homem-Aranha, protagonizado por Tom Holland, finalmente definiu uma data para começar seus trabalhos. Segundo o Production List, as filmagens estão previstas para janeiro de 2025, em Los Angeles.

>>> Salvador recebe evento especial do Dia do Orgulho Nerd

Nos bastidores, a novidade é que Venom deve ser o vilão da mais nova trama. Além disso, Miles Morales pode ser finalmente introduzido ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Até o momento, não houve divulgação do título oficial do filme, que segue sem diretor e roteirista confirmados. De acordo com, o Demolidor e Wilson Fisk, o Rei do Crime, também podem estar no filme.

Vale ressaltar que o filme segue sem novas atualizações oficiais. Nesse tempo, Tom Holland pode ser visto como o Homem-Aranha na trilogia "De Volta ao Lar", "Longe de Casa" e "Sem Volta Para Casa", além dos dois últimos filmes da franquia "Vingadores", "Guerra Infinita" e "Ultimato".

Publicações relacionadas