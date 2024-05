Salvador recebe evento especial do Dia do Orgulho Nerd | A TARDE

O Dia do Orgulho Nerd em Salvador, comemorado no dia 25 de maio, vai ganhar uma programação especial. O evento, com a participação de cosplayers, vai acontecer no Shopping Paseo, neste sábado, a partir das 15h, no piso L1.

Aberto ao público, o encontro vai reunir fandoms diversos dentro da comunidade de geeks e nerds da capital baiana.

Para quem deseja sentir seu personagem favorito de pertinho, acontecerá um desfile de cosplayers e atividades lúdicas e temáticas sobre o mundo nerd e suas ramificações dentro da cultura pop, que se baseiam em séries, games, computadores, animes, mangás, entre outros.

A data de prestígio não poderia ser outra: em 25 de maio de 1977, aconteceu o primeiro lançamento do filme da franquia “Star Wars”, Episódio IV: Uma Nova Esperança. A produção cinematográfica revolucionou o cinema e atuou como um grande influenciador do universo nerd junto com outras produções do gênero. Assim, o dia 25 foi escolhido para representar os amantes deste universo.

Vale lembrar que este dia também é conhecido como o “Dia da Toalha”, em referência a “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, do escritor britânico Douglas Adams, e “O Glorioso 25 de Maio”, da série Discworld de Terry Pratchett.

