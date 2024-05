Aviões do Forró rouba a cena no Festival de Cannes; assista | A TARDE

Um dos mais prestigiados e famosos eventos de cinema do mundo, o Festival de Cannes ganhou um toque brasileiro mais do que especial, na noite desta quarta-feira, 22. Na celebração, o drama brasileiro "Motel Destino", de Karim Aïnouz, foi promovido no tapete vermelho ao som da música "Coração", composição de Dorgival Dantas interpretada pela banda Aviões do Forró.

O longa foi representado pelos produtores Fabiano Gullane, Caio Gullane e Janaina Bernardes e pelos atores Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha.

Nas redes sociais, nordestinos comentaram a homenagem. “É o Ceará em Cannes! É o Nordeste representando o Brasil”, disse uma. “Lindo demais isso! EMOCIONANTE”, disse outra. “Poeta Dorgival Dantas tem presença e respeito onde for”, acrescentou uma admiradora.

Com post do vídeo em suas redes sociais, quem também se pronunciou foi o dono da voz, Xand Avião. "Alguém sabe qual é o fuso horário de Cannes? Por lá o São João já começou! O Nordeste venceu mais uma vez. Isso tudo é a produção audiovisual cearense chegando em Cannes. Todo o elenco do 'Motel Destino' dançando muito forró no tapete vermelho. Boa sorte com o prêmio”, completou.

É o segundo ano consecutivo de Karim na mostra competitiva de Cannes. Em 2023, ele concorreu com "Firebrand", produção britânica estrelada por Jude Law e Alicia Vikander. Em 2019, o diretor foi premiado na mostra Um Certo Olhar pelo filme "A Vida Invisível".

