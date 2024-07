Será o fim definitivo do Homem-Aranha? Entenda nova série da Marvel

"The 8 Deaths of Spider-Man" chega até o final do ano nas lojas norte-americanas - Foto: Reprodução | Marvel Comics

Um dos heróis mais queridos da cultura pop, o Homem-Aranha vai passar por tempos sombrios. Isso porque o aracnídeo vai morrer oito vezes, pelo menos é o que indica o anúncio mais recente da Marvel Comics.

Com 10 capítulos, a história, batizada de "The 8 Deaths of Spider-Man", ou "As 8 Mortes do Homem-Aranha", contará o possível fim trágico do herói. No entanto, a sinopse oficial ainda é desconhecida.



Joe Kelly - que já trabalhou em Liga da Justiça, X-Men e Action Comics - assina a trama, em parceria com Justina Ireland, autora de livros como Dread Nation e alguns títulos da linha Star Wars The High Republic.



"The 8 Deaths of Spider-Man" chega até o final do ano nas lojas norte-americanas e ainda não há previsão para ser lançado no Brasil.