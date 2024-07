Brasil tem cinco homens chamados “Eddie Murphy”; conheça

Cena de “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” - Foto: Reprodução

Chegou nesta quarta-feira, 3, à Netflix, “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”. O longa é uma sequência da franquia que marcou gerações, estrelada por Eddie Murphy.

Para celebrar o filme, o serviço de streaming mapeou cinco "Eddie Murphys" "made in Brazil", batizados em homenagem ao ator.

No Brasil, Eddie Murphy, além de ator e comediante, é jogador de futebol em Maceió (AL), auxiliar logístico em Curitiba (PR), pintor industrial em Novo Horizonte (SP), músico em Campo Grande (MS) e entregador em Ananindeua (PA).

Conheça:

Eddie Murphy da Silva - 20 anos - Maceió (AL)

| Foto: Reprodução

Eddie Murphy da Silva já jogou em times como o Fortaleza, Vitória e Figueirense, e recebeu seu nome graças ao pai, que é fã do comediante. E tem mais: Eddie conta que, no dia de seu batismo, o padre achou seu nome tão estranho que quase se recusou a completar a cerimônia.



Eddie Murphy Marcelino Barbosa - 30 anos - Curitiba (PR)

| Foto: Reprodução

Seus pais se inspiraram em um filme de Eddie Murphy que estava passando na mesma hora em que foram registrá-lo no cartório.



Eddie Mourphy de Abreu Vieira - 35 anos - Novo Horizonte (SP)

| Foto: Reprodução

Os pais estavam entre os nomes Luis Henrique e Luis Fernando. Resolveram mudar o nume ao verem um cartaz do ator, do qual são fãs, a caminho do cartório.



Eddie Murphy Franklyn da Silva - 32 anos - Campo Grande (MS)

| Foto: Reprodução

Nascido quatro anos após o lançamento de Um Tira da Pesada 2, a franquia foi responsável pelo nome de Eddie Murphy Franklyn da Silva. O músico dá aula de instrumentos de sopro em sua igreja e ainda toca a música tema da franquia no trompete.



Ediee Murphy Farias Nascimento - 24 anos - Ananindeua (PA)

| Foto: Reprodução

Seu nome seria Felipe, mas seu pai – um grande fã de Eddie Murphy – decidiu homenagear o ator, batizando seu filho como Ediee Murphy Farias Nascimento, que também se tornou fã do comediante.

Confira o trailer da produção: