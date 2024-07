Jornalista baiana é a nova celebrante de “Casamento às Cegas Brasil”

Fã do programa, Val contou que participação foi uma experiência única e muito diferente - Foto: Divulgação

Um dos maiores sucessos da Netflix, “Casamento às Cegas Brasil”, apresentado pelo casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo, estreou a última parte da quarta temporada. Batizado de ‘Uma Nova Chance’, o reality trouxe uma novidade: a jornalista, apresentadora e influenciadora baiana Val Benvindo é a responsável por celebrar as cerimônias de todos os casamentos.

A temporada conta com participantes divorciados ou que viveram um noivado, mas não subiram ao altar. Fã do programa, Val contou que apesar de já ter celebrado casamentos, fato que a ajudou muito durante as gravações, foi uma experiência única.

“Engraçado que, enquanto estive lá, sentia como se estivesse lendo o final de um livro e só leria o início quando a temporada estreasse. Foi exatamente assim que aconteceu e só agora percebo algumas sensações que super faziam sentido. Tudo que o vocês estão vendo é muito real. A festa, os votos, a celebração, até a parte judicial dos casamentos”, finaliza.