Curso abre inscrições para debater o Cinema dos anos 80

Cena de "Curtindo a Vida Adoidado", um clássico da década - Foto: Divulgação

A partir do dia 13, os interessados em cinema e na década de 1980, em particular, terão a oportunidade de fazer uma imersão nos filmes do período. É o que propõe o curso do cineclubista e crítico de cinema Adolfo Gomes. A atividade acontece ao longo de quatro sábados (13, 20, 27/07 e 3/08), das 10h30 às 12h30, no Cine Glauber Rocha, em Salvador.

O curso vai abordar desde o contexto sócio-político da época, passando pela redemocratização do Brasil, até o impacto da nova Hollywood na consolidação do modelo de produção dos blockbusters. Outro foco da atividade, que integra o Cineclube Glauber Rocha, será a cinematografia nacional e baiana, em particular.

"No Brasil, em pouco mais de uma década (do final dos 1970 até a segunda metade dos anos 80) floresceu, firmou-se e entrou em declínio um gesto cinematográfico eminentemente popular e independente que logo assumiu características próprias e bem brasileiras: o cinema de invenção", ressalta Adolfo.

O curso pretende ainda analisar criticamente a evolução do cinema de gênero no Brasil e no Mundo durante os anos 80 e sua oscilação entre a desilusão e a utopia, com o fim da chamada Nova Hollywood, a permanência da censura brasileira a despeito da redemocratização, pós-regime militar, e, por fim, o estrangulamento da produção nacional com a posterior extinção da Embrafilme.

Outra vertente a ser abordada é o exílio temático e físico dos cinemanovistas, a reação do cinema marginal e os pontos de contato e de tensão entre essas gerações. Apesar do caráter autodidata e intuitivo da maioria dos realizadores e técnicos envolvidos na produção desses filmes inventivos também emergiram de tal ambiente alguns cineastas de perfil mais autoral, como Jean Garret e Ody Fraga.

Ao mesmo tempo jovens, com sólida formação cinéfila e acadêmica encontravam no viés do cinema independente a chance de iniciar a prática cinematográfica. Caso, por exemplo, de Inácio Araújo, Carlos Reichenbach, Luiz Sérgio Person, João Silvério Trevisan, João Batista de Andrade, entre outros.

Segundo Adolfo, para ilustrar o conteúdo teórico, o curso prevê a exibição de filmes representativos do gênero e de trechos de diversas obras relacionadas para exemplificar os temas e abordagens a cada encontro.

Serviço

Curso "Cinema dos anos 1980: Entre a desilusão e a Utopia"

Dias: 13, 20, 27/07 e 3/08.

Local: Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves)

Taxa de inscrição: R$40

Pix: [email protected]

Maiores informações: 71985440460