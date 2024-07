"Divertida Mente 2" bate recorde e tem a maior bilheteria do ano

Ansiedade (de cor laranja) chega para bagunçar as emoções de Riley em "Divertida Mente 2" - Foto: Divulgação | Pixar

Novas emoções e um novo desafio, a adolescência. A animação da Pixar "Divertida Mente 2", que aborda as transformações e a construção da personalidade de uma menina caiu em cheio no gosto das plateias ao redor do mundo.

Em menos de três semanas, superou US$ 1 bilhão em bilheteria, um recorde, segundo a Walt Disney Co, detentora da Pixar. Nunca nenhum outro filme de animação alcançou essa marca em menos tempo. "Divertida Mente 2" já é o filme de maior bilheteria do ano.

"Divertida Mente 2" é a sequência do sucesso de 2015 sobre o funcionamento interno da mente de Riley, uma jovem que vê sua vida se transformar após mudar de cidade. A construção de memórias e referências que moldam a sua personalidade são retratadas de forma divertida pela Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho.

Na sequência recém-lançada, a agora adolescente tem que lidar com novas emoções, como Vergonha, Tédio, Inveja e, sobretudo, Ansiedade. O filme original "Divertida Mente" estreou com cerca de US$ 90 milhões em seu primeiro fim de semana, no verão de 2015, e chegou a US$ 858,8 milhões globalmente.

Assista o trailer de "Divertida Mente 2":