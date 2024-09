Justiça manda prender Gato Preto, namorado de Bia Miranda; veja motivo

Namorado de Bia Miranda, Gato Preto teve pedido de prisão expedido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Samuel Sant’anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, teve a sua prisão decretada. A Justiça de São Paulo entrou com pedido para a polícia prender o novo namorado com Bia Miranda.

A informação foi confirmada pelo Portal Leo Dias, que ainda disse que Gato Preto deve mais de R$ 50 mil reais de pensão alimentícia ao primeiro filho, hoje com 8 anos, fruto da relação com Keila Silva.

O documento com os autos afirmam que a Polícia Civil foi até a casa do influenciador para cumprimento, em São Bernardo do Campo, mas ele não foi localizado para intimação.

A publicação ainda disse que Gato Preto chegou a firmar acordo com Keila na Justiça e se comprometeu a pagar R$ 700 reais mensais, porém não cumpriu a promessa.

Ao site, a ex do famoso declarou que ele alega não ter condições de pagar pensão, mas ostenta uma vida de luxo na internet para, segundo o próprio, fazer um “trabalho de marketing”.