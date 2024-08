Davi sensualiza no banho e atiça internautas: “Tesão”

Ex-BBB aparece seminu e mordendo os lábios - Foto: Reprodução | Instagram @daviooficialll

Davi Brito não cansa de causar nas redes sociais. Dessa vez, o campeão do BBB 24 publicou um vídeo no Story do Instagram sensualizando enquanto toma banho nesta segunda-feira, 19.

Na gravação, o ex-BBB aparece seminu, passando a mão na cabeça e mordendo os lábios. “Bom dia”, escreveu o soteropolitano de Cajazeiras.

Nos comentários, alguns internautas ficaram atiçados, mas outros criticaram. “Só eu fiquei com tesão?”, perguntou um. “Calma, calabresa”, escreveu outro. “Ele tá cada dia mais parecido com o Kanye West”, disse mais uma pessoa. Outra comentou: “Ele está se olhando pela câmera e ficando com tesão dele mesmo”. “Quase vomitei”, disse mais um internauta.

