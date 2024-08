Quem é Bia Miranda e por que ela foi comparada com Davi pela mãe?

Jenny comparou Bia Miranda com Davi - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Globo

O clima voltou a esquentar entre Jenny Miranda e sua filha, Bia Miranda, na noite desta quinta-feira, 15. Tudo começou quando a mãe decidiu ir até a casa da ex-A Fazenda com a polícia, após suspeitar de que a jovem era mantida em cárcere privado por Rafael da Rocha Buarque, conhecido como DJ Buarque.

Depois da confusão, Jenny soltou o verbo e comparou a própria filha a Davi Brito. "Davi, Davi 2, porque a Bia tem que chamar de Davi 2, todo mundo caiu no conto dela, assim como todo mundo caiu no conto do Davi quando ele tava no BBB né gente?", declarou em rede social.

"Quando ele saiu todo mundo viu que não era tudo aquilo lá não, então o nome dela tem que mudar para Davi, porque logo mais a verdade vai aparecer e todo mundo vai ver que a vilã da história não será eu. Já achei um apelido para você, Davi do BBB, mas você é Davi 2", completou a mãe de Bia Miranda.

Quem é Bia Miranda, que está causando?

Jenny, que se apresenta como filha de Gretchen, ficou muito conhecida pelas participações em A Fazenda e Casais em Apuros. Ela é mãe de Bia Miranda, com quem tem uma péssima relação com Bia.

Enquando isso, Bia, de 20 anos, é influenciadora e fez sucesso após participar de A Fazenda. Recentemente, a jovem perdeu seu Instagram, onde tinha 5 milhões de seguidores. A briga com a mãe teria começado devido ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador, com quem ela teve um envolvimento em 2022.