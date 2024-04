Jenny Miranda expõe relação fake e diz que ex, Fábio Gontijo, é 'gay' | A TARDE

Jenny Miranda utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para rebater acusações feitas pelo seu ex-marido, o médico Fábio Gontijo. Segundo Gontijo, Jenny chegou a ter o agredido, e também manteve um 'casamento fake' com ele.

A ex-participante de A Fazenda, admitiu ter mantido um falso casamento com o ex-cônjuge. Ela aproveitou a situação para botar a boca no trombone e revelou ter sido traída por Fábio com outro homem, afirmando que 'já sabia que o ex-parceiro era gay' desde o início do relacionamento.

Segundo Fábio, o início do relacionamento foi um "acordo" entre os dois, para poder tirar os holofotes da treta entre Jenny e sua filha, Bia Miranda, por conta dos boatos de relacionamento da jovem com o ex-jogador Adriano Imperador, com quem Jenny também já se envolveu.

Fábio, que já era amigo de longas datas de Jenny, recebeu a proposta da própria, para engatar um falso relacionamento e acalmar os boatos envolvendo Bia. Jenny teria prometido a Fábio que tentariam entrar para o Power Couple, reality de casais da Record.

"Eu já sabia que ele era gay (...) Já fiz parte de um relacionamento dele, conheci um namorado dele. Começamos um relacionamento fake, mas começamos um relacionamento de verdade. Namoramos, noivamos, casamos. Não sei até que ponto foi verdade", relatou Jenny.

Em relação à acusação de agressão feita por Fábio, que divulgou uma foto do rosto machucado, Jenny revelou que o episódio se tratou de um machucado "sem querer", causado pela unha de modelo pontudo, que ela usava na época.

"A gente estava transando, tinha acabado de casar em Los Angeles, e eu sempre usei aquela unha stiletto (pontuda). Acabei machucando ele e, inclusive, quem tirou aquela foto fui eu, para mostrar ao médico", revelou.

Assista:

Reprodução / Redes sociais