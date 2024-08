Mãe de Davi destaca apoio de pessoas nas ruas ao ex-BBB: 'Amor'

16/08/2024 às 15:37 • Atualizada em 16/08/2024 às 16:09 - há XX semanas | Autor: Sabendo com Vini | Portal Massa!

Dona Elisângela é a mãe de Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dona Elisângela, mãe do campeão do BBB 24, Davi Brito, não poupou palavras ao comentar sobre como seu filho é tratado nas ruas e nas redes sociais.

Leia Mais:

>>> Além de Davi, descubra quem são os influencers agenciados por Cristian Bell

>>> Gastou todo o prêmio? Veja as compras luxuosas de Davi Brito após BBB

>>> Quanto Davi ganha com publi do 'Jogo do Tigrinho'?

Em entrevista exclusiva à Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, ela revelou que o jovem o é cercado de afeto e apoio pelo público na vida real, o oposto da perseguição no mundo digital.

"A recepção é o oposto do Instagram. Enquanto no Instagram tentam passar uma imagem contrária à nossa, nas ruas as pessoas demonstram carinho e sempre querem tirar uma foto conosco", afirmou a matriarca da família Davi.

Davi não consegue almoçar sem ser tietado por fãs

Dona Elisângela Brito ainda afirmou que o filho é tietado até no momento em que está almoçando.

"Davi, onde quer que a gente passe, não podemos almoçar sem que haja esse abraço e aconchego do povo. Então, é o oposto, pois as pessoas entendem que há uma perseguição no Instagram, e a população atribui amor à nossa família", finalizou.