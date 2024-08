Davi e Isabelle ainda se falam? Campeão do BBB manda a real

Davi abriu o jogo sobre a amizade com Isabelle Nogueira - Foto: Reprodução | Instagram

Protagonistas de uma das 'amizades sinceras' que se formaram na casa do BBB 24, Davi Brito, campeão da última edição do reality, e Isabelle Nogueira, uma das finalistas, trouxeram a amizade que nasceu no programa para a vida real. Uma das poucas colegas de confinamento do baiano, Isabelle continua sendo amiga do baiano fora da casa.

Em resposta a um seguidor que o questionou sobre a amizade com a cunhã-poranga do Boi Garantido em uma caixinha de perguntas no Instagram, Davi reforçou a amizade com Isabelle. "Direto a gente se fala, a gente se liga de vez em quando, troca uma ideia, ela fala comigo quando precisa, e eu falo com ela quando eu preciso. A gente se fala, falta só a gente marcar um encontro aqui em Salvador. Ela me levou pra conhecer Manaus e falta ela conhecer Salvador", disse o baiano.

Um outro seguidor relembrou uma promessa que a cunhã havia feito dentro da casa do BBB: comparecer ao aniversário do baiano em Salvador, e o questionou sobre a presença dela no evento.

"Verdade viu? E aí Isabelle? Bora lá viu? Mete marcha para Salvador minha filha, meu aniversário e você falou que ia vir, vou cobrar!", disparou Davi.