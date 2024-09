Dona da "PPK mais bonita do Brasil” celebra: “A minha é única”

Jovem de 26 anos disputou o título com outras cinco mil mulheres - Foto: Reprodução | Instagram

Dona da "PPK mais bonita do Brasil", a criadora de conteúdo adulto Jean Grey Bianca, do Rio de Janeiro, celebrou a vitória no concurso. A modelo disse que o número de assinantes das suas plataformas aumentou bastante desde a sua consagração na noite da última terça-feira, 10, em São Paulo.

"As vendas (de nudes) aumentaram bastante, principalmente no Privacy, já que grande parte do público é brasileiro. O público está muito curioso para ver, e muitas mulheres me chamaram querendo saber como que faz para participar do concurso", contou.

A jovem de 26 anos disputou o título com outras cinco mil mulheres, sendo selecionadas para a final 26, uma de cada estado. A última etapa contou com uma votação popular onde o público poderia “avaliar” a parte íntima das candidatas pagando apenas R$ 15.O prêmio foi de R$ 10 mil, e para concorrer, as vulvas precisavam ser naturais. Também não era permitido mostrar o rosto para não influenciar os votos.

A carioca elencou as qualidades que fizeram a sua vulva ser a escolhida: "Ela é simétrica, realmente muito pequena e muito bem cuidada. Sei que cada mulher tem a sua de várias formas, tamanhos e tons, mas a minha é única, especial".

O concurso foi realizado pela também criadora de conteúdo Japa. A disputa começou há um mês e contou com 110 mil votos. A campeã teve 63 mil votos do público.