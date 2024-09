Saiba quem é a modelo baiana que disputa Miss Universo Itália

Além de modelar e estudar, Glelany também é proprietária de uma plataforma de e-commerce de moda - Foto: Reprodução/Redes sociais

Natural de Feira de Santana, a modelo baiana Glelany Cavalcante disputa uma das vagas mais concorridas na Itália, a de Miss Universo. Depois de sair da segunda maior cidade da Bahia, ela é uma das 44 concorrentes ao Miss Universo Itália, que escolhe quem vai representar o país no Miss Universo, disputa que reúne modelos de todo o mundo.

Aos 13 anos, a modelo baiana se mudou para Brasília para morar com o pai, e foi descoberta, aos 15 anos, por uma agência de modelo, quando começou a trabalhar na área.

"Fiquei muito receosa, ser modelo não fazia parte dos meus objetivos e eu tinha uma autoestima muito baixa. Mesmo assim, resolvi tentar como uma brincadeira", contou.

Ser modelo não fazia parte dos planos de Glelany, já que na infância, sofreu bullying na escola e teve transtornos alimentares na pré-adolescência.

Mesmo assustada com o convite, ela decidiu tentar. A primeira sessão de fotos e o curso preparatório de modelo foram pagos com o dinheiro arrecadado em um churrasco da família. O investimento deu certo e Glelany ficou em segundo lugar no primeiro concurso que participou, o Miss Distrito Federal, em 2012, quando tinha apenas 18 anos.



A baiana morou dois anos em Milão antes de se mudar para Perugia, cidade localizada ao centro do país. A modelo estuda Comunicação Publicitária Internacional, na Universidade para Estrangeiros. Em 2022, mudou-se para a região de Marche, na costa leste, pelo Mar Adriático, onde mora atualmente.

No país europeu, a baiana conquistou trabalhos com grandes empresas de moda e beleza. Uma das conquistas foi ter desfilado com o vestido com maior número cristais bordado a mão, um total de 5 mil.

Além de modelar e estudar, Glelany também é proprietária de uma plataforma de e-commerce de moda, que busca unir os estilos brasileiros e italiano. Se vencer o Miss Universo Itália, ela fará história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o título.