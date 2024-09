Miss PPK: carioca ganha concurso de vagina mais bonita do Brasil

Sabrina Saraiva é produtora de conteúdo adulto - Foto: Reprodução

Chegou ao final o concurso que elegeu a vagina mais bonita do Brasil. A modelo carioca Sabrina Saraiva, conhecida como Jean Grey, foi a vencedora após conquistar 56,75% dos votos na final. O prêmio foi entregue nesta terça-feira (10).

Além do prêmio, Sabrina levou para casa R$ 10 mil reais.

Ela venceu as competidoras do Ceará (40,94% dos votos), Santa Catarina (1,98) e Espírito Santo (0,33%). A concorrente baiana ficou entre as 10 finalistas.

Leia: Baiana fica entre as 10 em concurso que elege vagina mais linda do Brasil



A campeã disse ser motivo de orgulho e honra. "Agora todo mundo vai querer dar uma espiadinha", contou a Folha de S. Paulo.

Para concorrer, as vulvas precisavam ser naturais, além das fotos não mostrarem o rosto para não influencer os votos.

Ao total, 5 mil mulheres se inscreveram, sendo 26 escolhidas, uma por estado, para a fase final. Já a votação foi popular, com cada voto custando R$ 15.

Mais de 110 mil pessoas votaram nas quatro finalistas.