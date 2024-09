Baiana fica entre as 10 em concurso que elege vagina mais linda do Brasil

Emelly tem mais de 80 mil seguidores nas redes sociais - Foto: Reprodução

Um dos concursos mais polêmicos do país, o PPK Brasil chegou à fase final. No top 10, aparece Emelly Baianinha, candidata ao prêmio de vagina mais bonita do país.

A jovem de 22 anos é produtora de conteúdo adulto na internet. Ela também trabalha como modelo, participando de obras audiovisuais não pornográficas, como videoclipes musicais.

"Nasci e cresci na Bahia, mas aos 13 anos me mudei para São Paulo. Aqui desenvolvi a personalidade forte e autêntica da mulher que sou hoje", conta.

Ela já atuou em clipes musicais | Foto: Reprodução

Ela sempre se considerou desinibida e "desenrolada" na frente das câmeras. Por isso encontrou no conteúdo adulto uma forma de ganhar dinheiro.



"Eu amo as lentes, amo me exibir. Foi aí que percebi que isso era para mim, que era possível ganhar mais dinheiro em plataformas de conteúdo adulto do que trabalhando como modelo em clipes. Então resolvi entrar para esse mundo", narra.

Agora, ela resolveu dar um novo passo, concorrendo a Miss Vagina Brasil. "Eu já tinha acompanhado a edição passada do concurso e resolvi concorrer nessa", explica.

Emelly se mudou da Bahia aos 13 anos | Foto: Reprodução

Ela também faz questão de ressaltar os diferenciais de sua 'emellyzinha'. "Acho que a minha 'ppk' merece ganhar por que, além de perfeitinha e natural, ela está sempre cheirosa e com um design de penteado diferente. Eu gosto muito e meus assinantes elogiam bastante. Recebi muitos feedbacks positivos sobre ela e fiquei feliz", conta.



Sobre a repercussão do trabalho, ela diz que gosta. "Levo da maneira mais leve possível. Gosto de saber que as pessoas me admiram, gostam de mim. Gosto dos elogios, de quando me encontram na rua e falam comigo. Eu nasci pra isso, nasci pra ser artista e famosa", celebra.