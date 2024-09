Davi vai fazer rinoplastia? Seguidor questiona e resposta surpreende

Davi deu uma resposta “na lata” sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

A aparência da família Brito voltou a ser pauta na internet. Dessa vez, a sugestão chegou para Davi, que deu uma resposta “na lata” sobre o assunto.

Tudo começou quando o vencedor do Big Brother Brasil 24 usou o Instagram na noite da última quinta-feira, 12, para responder algumas perguntas de seus seguidores. Durante a interação, o ex-BBB foi questionado sobre a possibilidade de fazer uma rinoplastia e respondeu:

"O meu nariz, eu me acho gostoso, maravilhoso, cheiroso, bonito, elegante. Minha autoestima está lá em cima, não preciso fazer cirurgia não, sou perfeito como Deus me criou", rebateu, demonstrando sua confiança e autoestima.

Críticas constantes a aparência



Essa não é a primeira vez que Davi e sua família sofrem ataques por sua aparência. Raquel, sua irmã, também já recebeu “sugestões” para que ela fizesse uma rinoplastia. Mas assim como o irmão, ela rejeitou a ideia.

"A região do meu nariz, que as pessoas pedem muito para eu fazer rinoplastia, eu não vou fazer, porque eu nasci assim e não me incomoda. As pessoas querem um rostinho perfeito e para mim isso aqui é normal", declarou Raquel.