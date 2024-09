Virginia fez plástica após o parto? Obstetra revela a verdade

Após o nascimento do bebê, surgiram especulações - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 25 anos, deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, de 26 anos, no último domingo, dia 8. Após o nascimento do bebê, surgiram especulações entre fãs e internautas sobre a possibilidade de a empresária ter se submetido a uma cirurgia plástica ainda na sala de parto para restaurar a aparência de sua barriga.

Essas suposições surgiram depois que um vídeo compartilhado no Instagram mostrou um especialista entrando na sala de parto, o que levou alguns seguidores a acreditarem que se tratava de um cirurgião plástico. No entanto, a médica ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, que realizou o parto de José Leonardo, esclareceu nos comentários da publicação o que realmente aconteceu.

Leia também

>>> Virginia Fonseca toma decisão envolvendo paternidade da filha; entenda

>>> Treta? Virginia e Zé Felipe ignoram familiar em celebração

>>> De fralda, Virginia mostra como está a barriga após o parto

"Ela não fez plástica", esclareceu a médica. "Ela fez a sutura da pele." A sutura é um procedimento padrão em partos cesáreos, em que são feitas incisões no útero e no abdômen da mulher para o nascimento do bebê. A sutura serve para fechar essas incisões de forma adequada, promovendo uma melhor cicatrização.

Virginia fatura R$ 7 milhões em menos de 1 dia



Mesmo hospitalizada, Virginia Fonseca continua faturando milhões com suas redes sociais. A famosa recebeu alta médica nesta quinta-feira, 12, no entanto, antes disso, ela revelou que a sua marca de cosméticos, WePink, faturou mais de R$ 7 milhões.

O faturamento ocorreu em menos de 24 horas com a venda de um kit promorcional de perfume. A apresentadora do SBT disse que coloou em promoção de lançamento um dos perfumes da marca, chamado Fatal Rouge. Ela garantiu que vendeu 25 mil unidades de um kit, que inclui colônia e body splash.