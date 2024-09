Virginia Fonseca toma decisão envolvendo paternidade da filha; entenda

Virginia Fonseca reagiu contra boato envolvendo filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Virginia Fonseca surpreendeu com uma atitude após ser envolvida em grande boato em torno da paternidade de sua primeira filha, Maria Alice. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que a menina não fosse fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, mas do seu ex-namorado, o youtuber Rezende.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a famosa ficou completamente revoltada e decidiu entrar com processo contra o Facebook por deixar as publicações com os boatos no ar.

A publicação afirmou que Virginia Fonseca decidiu classificar, na Justiça, a situação como “bizarra”, principalmente pois os rumores surgiram durante a reta final de sua terceira gravidez, que gerou José Leonardo, também fruto da relação com o herdeiro de Leonardo.

A influenciadora também alegou que tentou contato com o grupo META, mas não teve resposta e, por isso, entrou com uma medida mais dura.

No processo, a famosa, que teve seu terceiro filho nesta semana, exigiu uma liminar que obriga a empresa a tirar do ar todas as publicações que envolvam os rumores.