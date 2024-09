Hospitalizada, Virginia Fonseca fatura R$ 7 milhões em menos de 1 dia

Virginia Fonseca fatura milhões com empresa - Foto: Reprodução | Instagram

Mesmo hospitalizada, Virginia Fonseca continua faturando milhões com suas redes sociais. A famosa recebeu alta médica nesta quinta-feira, 12, no entanto, antes disso, ela revelou que a sua marca de cosméticos, WePink, faturou mais de R$ 7 milhões.

O faturamento ocorreu em menos de 24 horas com a venda de um kit promorcional de perfume. A apresentadora do SBT disse que coloou em promoção de lançamento um dos perfumes da marca, chamado Fatal Rouge. Ela garantiu que vendeu 25 mil unidades de um kit, que inclui colônia e body splash.

"Estava aqui conversando com o time da WePink, e batemos mais um recorde que me fez ficar cheia de orgulho. Em 24 horas, vendemos 25 mil kits do Fatal Rouge, simplesmente 50 mil produtos!", declarou a famosa.

"Muito obrigada a todos os nossos clientes, que gostam de nós e confiam na empresa! É por vocês que estamos sempre trabalhando, aqui é 24 horas por dia sem folga e ter o reconhecimento de vocês é muito gratificante", completou Virginia Fonseca.

A empresária ainda mostrou a tela mostrando o faturamento da empresa: um total de R$ 7,1 milhões, em menos de 24 horas. Ela também comemorou que seu conteúdo da rede social alcançou 14 bilhões de visualizações.