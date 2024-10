30/09/2024 às 7:29 • Atualizada em 30/09/2024 às 8:15 - há XX semanas | Autor: Da Redação ENTRETENIMENTO Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro; entenda Cantor está sendo investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas

Gusttavo Lima fez transações financeiras suspeitas com empresas investigadas por lavar dinheiro do jogo do bicho, jogos de azar e apostas esportivas - Foto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de Pernambuco indiciou o cantor Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele está sendo investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas, o mesmo que prendeu preventivamente a influenciadora Deolane Bezerra.



>> Pai e filho são mortos a tiros dentro de residência na Bahia O indiciamento contra o sertanejo ocorreu em 15 de setembro e chegou a ser citado em decisão da juíza Andréa Calado pela prisão do cantor. No entanto, a confirmação e detalhamento dos crimes foi dada pelo Fantástico na edição deste domingo, 29. A reportagem teve acesso aos detalhes da investigação, que correm em sigilo. Em documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) o nome verdadeiro dele, Nivaldo Batista Lima, aparece como “indiciado”. O caso segue para o Ministério Público de Pernambuco, que vai avaliar se denuncia ou não. A defesa de Gusttavo Lima nega as acusações.

Além de Lima, também foi indiciado o especialista em mercado de luxo, Boris Maciel Padilha, suspeito de ocultar valores de jogos ilegais e amigo do sertanejo. Leia mais

>> Adolescente de 15 anos é apreendido após matar a própria mãe na Bahia Conforme a Polícia Civil, Gusttavo Lima fez transações financeiras suspeitas com empresas investigadas por lavar dinheiro do jogo do bicho, jogos de azar e apostas esportivas. Entre essas transações suspeitas estão as vendas de aeronaves para donos de empresas investigadas.

