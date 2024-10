Adolescente de 15 anos é apreendido após matar a própria mãe na Bahia

Vítima foi identificada como Ivane Resende Meireles, de 49 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, neste domingo, 29, por ter matado a mãe, de 49 anos, a facadas, em Vereda, no extremo sul da Bahia, a 698,7 km de Salvador. A vítima foi identificada como Ivane Resende Meireles, de 49 anos.



A Polícia Militar detalhou que agentes receberam a denúncia sobre um homicídio ocorrido na madrugada deste domingo, no bairro Aloísio Cívico. Ao chegarem no local, encontraram o adolescente, que confessou o crime e disse que desferiu golpes de faca na mãe após uma discussão entre os dois.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que um "Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) análogo ao crime de homicídio foi registrado contra um adolescnte de 15 anos suspeito de matar a mãe, na madrugada de domingo (29), no bairro Aloísio Cívico, no município de Vereda."

O adolescente foi apresentado por policiais militares na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

De acordo com apurações da TV Santa Cruz, com a PM local, o suspeito tinha um comportamento violento com a mãe e chegou a agredi-la diversas vezes.