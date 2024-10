Will Smith abusou do próprio filho? Entenda a história que voltou à tona

Diversos vídeos mostram Will beijando Jaden na boca - Foto: Reprodução | Instagram

A confusão envolvendo o rapper Diddy que foi preso no último dia 17, tem desencadeado uma onda de acusações contra outras grandes celebridades, e um dos nomes mencionados é o do ator e cantor Will Smith.

De acordo com a cantora Jaguar Wright, Will teria abusado do próprio filho, Jaden Smith. Além disso, Diddy também teria se aproveitado do então adolescente.

Diversos vídeos mostram Will beijando o seu filho na boca. O jovem sempre ficou desconfortável com a atitude do pai, que parecia não se importar.

O fato de Jaden ter se emancipado com apenas 15 anos fez com que aumentassem os rumores de que havia algum problema com a família Smith.

Outra situação que gerou burburinho é que Jada Pinkett Smith revelou em seu livro de memórias Worthy, que ela e Will estão separados há sete anos, não vivem mais juntos, porém, decidiram não se divorciar oficialmente.

Outra denúncia

Orlando Brown em As visões da Raven | Foto: Reprodução | Instagram

Além do filho, há rumores de que o astro teria abusado do ator Orlando Brown, o Eddie da famosa série As visões da Raven. Após o fim do seriado, o ator continuou trabalhando com a Disney, porém, teve um surto e acabou sendo demitido.



Orlando Brown começou a se envolver em polêmicas, incluindo uso excessivo de drogas, prisões e críticas a várias personalidades de Hollywood. O ator frequentava as festas de Diddy e em uma entrevista ele afirmou que seus surtos eram por causa dessas experiências e ainda disse que Will teria abusado dele. Porém, na época ninguém deu importância, pois achavam que se tratava de um novo surto.

Apesar das desconfianças da sociedade, a cantora Jaguar Wrigth também confirmou a versão do ator. Ela disse que durante as festas de Diddy, Will Smith abusava de outros meninos. Além disso, a artista afirmou que Jada sabia de tudo, gostava e até participava.

Vale destacar que Kim Porter, ex-mulher de Diddy, estava escrevendo uma biografia explanando tudo sobre o ex-marido, porém, morreu em 2018 antes de conseguir finalizar a obra. A modelo de 47 anos foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles após sofrer uma parada cardíaca. Cerca de dois meses depois uma autópsia revelou que ela faleceu em decorrência de pneumonia. Mas há quem acredite que a ex de Diddy morreu por causa do livro que estava escrevendo.