Relação entre Didi Mocó e o rapper americano Diddy é revelada

Preso desde o último dia 17, o nome do produtor musical e rapper americano Sean John Combs, também conhecido por seu nome artístico Diddy, anteriormente Puff Daddy e P. Diddy, tem estado em alta, pois segundo a promotoria de Nova York ele é acusado de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

Para além das acusações, o que talvez nem todos saibam é que o apelido do artista americano foi inspirado em um brasileiro.

De acordo com uma história contada pelo ator Renato Aragão no ‘Programa Jô’ em 2013, o apelido do rapper teria sido uma espécie de homenagem a Didi Mocó, personagem de 'Os Trapalhões'. “Eu tava fazendo um seriado em Ubatuba, e o Odilon Wagner fazia o meu eterno vilão, então ele tinha acabado a parte dele, veio pro Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace, onde estava um grande rapper americano chamado P. Diddy”, começou.

“E aí o Odilon começou a conversar com ele e falou: ‘Olha, eu tô gravando um seriado aqui, sou ator de televisão e tô gravando com o Didi’. E ele [Diddy] falou: ‘Está gravando com quem? Não é possível, quero ver esse cara, eu quero conhecê-lo”.

“O Odilon perguntou: ‘Mas porque você quer conhecer ele?’. Diddy respondeu: ‘Eu tenho esse nome por causa dele. É o seguinte: eu sou americano, mas a minha origem é angolana. A minha mãe era fã desse programa [Os Trapalhões]’. A mãe dele era fã e colocou o nome dele de Diddy por causa de mim”, revelou Renato Aragão.