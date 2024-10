Akon faz playback no Rock in Rio e web especula sobre sósia

Akon no Rock in Rio 2024 - Foto: Reprodução | Multishow

A apresentação do cantor senegalês-americano, Akon, no último dia de Rock in Rio 2024, gerou boatos na internet. Além de confundir a cidade e citar São Paulo no início do show, o uso de playback pelo músico desanimou o público, que chegou a cogitar que ele tivesse mandando um sósia para o Brasil.

No entanto, esses boatos não surgiram do nada. Há alguns anos, Akon admitiu em entrevista a um programa de rádio que o irmão, Abou Bu Thiam, já o substituiu em alguns shows, sem que o público ficasse sabendo.

“Akon tá envolvido no esquema do Diddy, está foragido e mandou um sósia pro show do Rock in Rio. Só isso explica o absurdo que ele tá fazendo”, comentou o ex-Casamento às Cegas, Alisson Hentges, no Threads.

“Akon gênio, coloca uma playlist no Spotify, está chamando o Rio de Janeiro de São Paulo e não está nem aí, um fenômeno, só seria melhor se depois fosse revelado que ele não veio e mandasse o irmão sósia pro Rock in Rio”, disse outra pessoa na mesma rede social.

O assunto também foi debatido no Bluesky. “Sósia do Akon diverte Rock In Rio”, escreveu um internauta. “Prefiro acreditar que esse é algum sósia do akon e ele vai entrar a qualquer momento pra fazer um show decente”, detonou uma fã.