Bola flutuante estoura e Akon paga mico no Rock in Rio

Plano deu errado e a bola furou - Foto: Reprodução

Uma das atrações mais esperadas do domingo, 22, Akon acabou pagando “um mico” e tanto no último dia do Rock in Rio 2024.

Em uma tentativa ousada, Akon entrou em uma bola inflável gigante e, com o auxílio de sua equipe, preparou-se para mergulhar na plateia. No entanto, o plano deu errado: a bola furou antes de alcançar o público, frustrando a ideia.

Visivelmente abatido, ele voltou ao palco e, com um pedido de desculpas, seguiu com o show.

"Quis fazer algo especial", explicou o cantor.

Mas não foi só isso que prejudicou o artista. A voz de sucessos como “Don’t Matter”, “Lonely” e “Beautiful” também cometeu uma gafe ao gritar por “São Paulo” em plena Cidade Maravilhosa. “São Paulo, how are you feeling tonight?” (“São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?” – em tradução livre.



Apesar de os fãs começarem a gritar: “Rio de Janeiro! Rio de Janeiro!”, o rapper não se corrigiu e seguiu com a apresentação. Na internet, muita gente detonou ainda o uso do playback para cantar.

Filas quilométricas

Presente no Rock in Rio, a reportagem do Portal A TARDE também flagrou filas quilométricas para o banheiro. O tempo de espera para o acesso ao espaço localizado atrás do Palco Mundo, por exemplo, chegou a ser de mais de 30 minutos.