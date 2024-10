VÍDEO: Thiago Aquino presta socorro a idoso após acidente na BR-101

Acidente aconteceu próximo ao município de Laje, a 156 km de Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Thiago Aquino prestou socorro a um idoso que se envolveu em um acidente na BR-101 na manhã desta segunda-feira, 23. O caso aconteceu próximo ao município de Laje, a 156 km de Salvador.

Informações iniciais dão conta que o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo. A vítima foi retirada do carro com ferimentos no corpo, mas não há mais informações sobre o estado de saúde.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Thiago Aquino e a sua equipe ajudando no resgate do condutor.

Assista ao vídeo:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência.