Com sete shows em três dias, Silvanno Salles faz nova turnê em SP

Apresentações começaram na última sexta-feira 23 - Foto: Adan Nascimento | Divulgação

Silvanno Salles, 'O Cantor Apaixonado', está em tempo de turnê em São Paulo, a segunda em 2024, com sete shows em três dias.



As apresentações começaram na última sexta-feira 23, quando o arrocheiro fez dois shows: No "Salão do Zé Walter", no município de Mauá, e no "Casarão do Sérgio Silva", na cidade de Itaquaquecetuba.

Neste sábado, 24, serão também duas tocadas: Na "Arena Sertaneja", no bairro da Penha, na capital; e no "Chapéu Brasil", no município de Sumaré.



Já no domingo,25, a maratona será maior, com três shows: No "Buteco da Villa", na cidade de São Bernardo do Campo; "Forró da Priscila", no bairro de Paraisópolis, e "Kibexiga Show", no bairro de Bela Vista.