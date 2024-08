Evangélica, Nara Costa revela razões para não cantar Arrocha Gospel

Nara Costa, de 48 anos, segue carreira musical no gospel - Foto: Divulgação | Vinicius Lima

Conhecida como a 'Rainha do Arrocha', a cantora Nara Costa, de 48 anos, é uma das grandes estrelas da música baiana. O sucesso nacional veio com a música 'Arrocha', que marcou o ritmo no Brasil. Mas tudo mudou em 2012, quando Nara decidiu seguir os passos de Jesus. Três anos depois, em 2015, ela tomou a decisão de deixar a carreira no mundo secular para se dedicar completamente à vida cristã e à música gospel.

Enquanto diversos artistas que abandonam a música secular seguem interpretando o mesmo estilo dentro do gospel, como o inesquecível Irmão Lázaro, ex-Olodum, que trouxe o samba-reggae para o universo gospel, Nara decidiu trilhar uma rota distinta. Ao ser questionada pela coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, se já pensou em um projeto de Arrocha Gospel, a resposta foi clara.

"Não, estou buscando outras vertentes no campo da adoração. Deus está sempre no controle das minhas escolhas e decisões, então, no momento, não penso nessa hipótese. Mas amo o ritmo", pontuou a cantora, deixando evidente seu compromisso com a nova fase espiritual e musical.

Processo de 'abandono' do secular

| Foto: Arquivo pessoal

Nara Costa revelou que, ao atender ao chamado de Jesus, decidiu abandonar a carreira no secular, mesmo tendo um contrato ainda em vigor. "Na minha decisão, queria deixar de cantar e ficar apenas louvando na igreja onde congrego, e pronto. Mas o propósito de Deus era outro; meu lugar era na adoração, no louvor. Eu tinha um contrato em vigência, mas, graças ao amor de Deus, tudo está fluindo como o Senhor havia planejado para mim", contou.



A homenagem de Thiago Aquino

Thiago Aquino faz homenagem para Nara Costa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Recentemente, Nara Costa foi surpreendida com uma homenagem do cantor Thiago Aquino no evento 10 Horas de Arrocha, em Salvador. O cantor vestiu uma camisa estampada com sua foto, reconhecendo-a como a verdadeira "Rainha do Arrocha" e agradecendo por sua influência em sua carreira.



Para nossa reportagem, Nara demonstrou gratidão pela lembrança: "Fiquei muito feliz e grata pela homenagem feita pelo Thiago Aquino. Um menino bom, de coração grandioso. Muito feliz!"