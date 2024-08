Filhos de Jorge fazem show em prol do Hospital Martagão Gesteira

Show vai acontecer no Espaço Marés do CCS - Foto: Divulgação

O grupo baiano Filhos de Jorge realiza o show ‘Som do Amor’ no Espaço Marés, no Centro de Convenções Salvador (CCS), no dia 29 de setembro. A apresentação tem como objetivo arrecadar fundos para o Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico do Brasil.

“É sempre uma alegria converter a nossa arte para o bem, converter nossa música em visibilidade, amor”, disseram os artistas.

Segundo Andrea Chamusca diretora da Happy Eventos, empresa que está à frente da produção do evento, “essa campanha que deixa o nosso coração quentinho se iniciou no Natal de 2023, quando a banda Filhos de Jorge fez apresentação em um shopping de Salvador em prol de doações para a instituição”.

Com atendimento 100% pelo SUS, o Martagão tornou-se referência no atendimento pediátrico. É hoje um dos mais importantes hospitais exclusivamente pediátricos do país, sendo responsável também por 68% das cirurgias oncológicas em pacientes de até 14 anos no estado.

Além disso, são 59 anos atendendo crianças de todo o estado em 27 especialidades médicas, com destaque para áreas como oncologia, neurologia, cardiologia, ortopedia, dentre outras. Por ano, são realizados mais de 500 mil atendimentos.

“Parcerias como essa são de extrema importância para o Martagão. O montante que é repassado pelo SUS não corresponde aos custos de manter um hospital de alta complexidade, quaternário. Por essa razão, sempre são realizadas campanhas, ações e projetos para angariar recursos e poder suprir esse déficit”, detalha a gerente da captação de recursos do Martagão, Lareyne Almeida.

Todo valor arrecadado com a venda de ingressos do show será revertido para ajudar na manutenção da instituição.

Ingressos: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia) + 01 kg de alimento não perecível. As vendas acontecem no Ticket Maker e Central do Carnaval (sem taxa de conveniência).