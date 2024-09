Réveillon 2025: festas variam de R$ 40 a R$ 4 mil

Timbalada é uma das atrações no Réveillon dos Encantos em Costa do Sauípe - Foto: Divulgação

Com a chegada de setembro, começa o período de planejamento para a virada do ano em Salvador e seus arredores. Reconhecida por suas celebrações vibrantes e diversificadas, a capital baiana está se preparando para oferecer uma gama de eventos que vão desde o axé e samba até o sertanejo e o eletrônico.

Este guia, preparado pelo Portal A TARDE, apresenta uma seleção das principais festas de Réveillon na cidade e na região, oferecendo uma visão geral das opções disponíveis para celebrar a chegada de 2025 com alegria e animação. Confira:

Réveillon Além do Carmo

O Réveillon Além do Carmo promete uma virada de ano inesquecível na Chácara Baluarte, em Salvador. Com Xanddy Harmonia, Luiz Caldas e Jau no line-up, a festa oferece um Open Bar Premium completo para brindar o Ano Novo com estilo. A celebração começa às 21h do dia 31 de dezembro e vai até às 4h do dia 1º de janeiro, trazendo toda a energia e sabor da Bahia para a festa. Ingresso nos Balcões Pida ou no site www.alemdocarmo.com.br. Para mais informações, ligue para (71) 3599-7657.

Réveillon WISH Celebration 2025

O Wish Celebration 2025 promete uma noite inesquecível no renomado Wish Hotel da Bahia. No dia 31 de dezembro, a partir das 21h, o evento vai transformar o cenário histórico do local em um palco para celebrar o novo ano em grande estilo. Ao som de Hebert & Richards, Autorais e DJ, os convidados poderão desfrutar de um serviço all inclusive impecável, com buffet requintado, além de cerveja, água, refrigerante, whisky, vodka e gin. Para quem deseja uma experiência ainda mais exclusiva, o setor Rubi oferece uma área VIP com mesa reservada enquanto o setor Diamante garante conforto e elegância. Ingressos a partir de R$ 350, disponíveis no Ingresse e no próprio hotel.

Reveillon Baía de Todos os Santos

O Réveillon Baía de Todos os Santos será realizado no Museu de Arte Moderna de Salvador, oferecendo uma vista deslumbrante para celebrar a virada de ano. Com shows de Bailinho de Quinta, Filhos de Jorge e DJ Rico Chamusca, a festa promete uma noite animada e inesquecível. O evento conta com open bar premium, incluindo cerveja, água, refrigerante, vodka importada, whisky 12 anos, gin e água tônica. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável com ingresso e documento. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 280 e estão à venda na Ticket Maker.

Réveillon Celebration Bahia Sensation 2025

O Réveillon Celebration Bahia Sensation 2025 será realizado na Casa da Barra Eventos, próximo ao Hotel Monte Pascoal, na Orla de Salvador. A festa, em sua 20ª edição, será all inclusive, oferecendo bebidas como cervejas Budweiser e Amstel, vodka importada, espumante, refrigerantes e sucos. O evento contará com buffet completo de carnes, saladas, massas, pizzas e sobremesas. As atrações incluem a Banda Gabriel Levy Isqueminha (sertanejo e axé), Banda Samba 40 graus (samba e pagode), e DJs como Fabão e Marcus Molina. Ingressos individuais custam R$ 450 no primeiro lote e podem ser adquiridos na Ticketmaker.

Réveillon da Baía 2024

A 24ª edição do Réveillon da Baía promete uma virada inesquecível nos Jardins da Igreja do Santo Antônio da Barra, em Salvador. Com início às 22h, a festa contará com shows completos de Eric Asmar, Faustão, Armandinho, Maira Lins e My Friends, além de DJs que animarão a pista até o amanhecer. O evento oferece serviço All Inclusive Premium com uma ceia variada e espaço kids para as crianças. Realizado pela Lupa Soluções Promocionais e Julina Neves Eventos, o Réveillon é conhecido por sua vista privilegiada para os fogos da Barra. Ingressos à venda no Sympla.

Réveillon Mahi Mahi 2025

O Réveillon Mahi Mahi promete uma virada de ano inesquecível em Salvador. Com atrações como Samprime e D Resenha, a festa começa às 21h do dia 31 de dezembro e vai até às 4h do dia 1º de janeiro, no Mahi Mahi Bar e Restaurante, localizado na Av. Sete de Setembro, 2068, Vitória. Com uma vista incrível para a Baía de Todos os Santos, o evento é para maiores de 16 anos e garante uma experiência vibrante e animada. Garanta seu ingresso no Ticket Maker ou diretamente no Mahi Mahi. Para mais informações, confira o link de vendas na bio do Instagram @mahimahisalvador.

Luiz Caldas é uma das atrações do Réveillon Além do Carmo | Foto: Divulgação

Réveillon Sol Victoria



O Réveillon Sol Victoria oferece um início de ano brilhante no Hotel Sol Victoria Marina. A festa acontece das 21h do dia 31 de dezembro às 3h de 1º de janeiro, com apresentações de DJ das 21h às 2h. O evento é voltado para maiores de 16 anos e conta com serviço à la carte. Os ingressos individuais no lote promocional custam R$ 80 (+ R$ 8,00 taxa) e os infantis R$ 40 (+ R$ 4,00 taxa). As vendas são realizadas pelo Ticket Maker e no Hotel Sol Victoria Marina. Confira o link de vendas na bio dos perfis @mahimahisalvador e @solvictoriamarina.

Réveillon Cien Fuegos 2025

O Réveillon Cien Fuegos terá início às 22h do dia 31 de dezembro de 2024, com open bar premium e a primeira atração confirmada: a Banda Surpresinha. Considerada a primeira casa mexicana do Nordeste, o open bar inclui cerveja puro malte, gin e vodka importados, margarita frozen, caipirosca, gin tônica, água e refrigerantes. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis nos seguintes valores: Individual por R$ 250; Casadinha por R$ 400; Mesa interna para 4 pessoas por R$ 1.000 (com brinde de 1 Chandon) e mesa na varanda para 4 pessoas também por R$ 1.000 (com brinde de 1 Chandon). Vendas no Sympla.

Réveillon Casa Di Vina 2024/2025

Celebre a virada do ano ao ar livre no Jardim do Poeta Vinicius de Moraes, em Itapuã, com um show ao vivo do MicroTrio e um set do DJ Processman. A festa começa às 21h do dia 31 de dezembro e inclui uma ceia deliciosa preparada pela chef Maria dos Santos, com opções como bacalhau na nata e pernil suíno, além de um open bar com cerveja Heineken, drinques de frutas, gin e espumante. Os ingressos custam R$ 850 no primeiro lote (até 18/11) e R$ 950 no segundo lote (a partir de 19/11). Crianças até 5 anos não pagam, e de 6 a 10 anos têm 50% de desconto. Valores válidos para ceia, bebidas e pista de dança com DJ. Hospedagem não inclusa. Vendas no Sympla.

Réveillon Deville Celebrate 24/25

O Deville Prime Salvador, em Itapuã, apresenta o Réveillon Deville Celebrate para a virada de 2024 para 2025. A festa começa às 20h30 do dia 31 de dezembro e vai até 2h30 do dia 1º de janeiro, com shows de Vanessa Borges, Banda Didá e DJ, além de queima de fogos à meia-noite. O chef Diogo Calegari preparou um menu especial e a celebração inclui Open Bar com espumante, whisky 12 anos e mais. Um diferencial é a área dedicada às crianças, com recreação, buffet e até uma "turma da soneca" para os pequenos que dormirem cedo. Ingressos avulsos custam R$ 890 (primeiro lote) + taxas e podem ser adquiridos diretamente no hotel. Pacotes de três noites, a partir de 29 de dezembro, estão disponíveis para quem deseja se hospedar. Para mais detalhes, consulte o site da rede Deville.

Réveillon Baía Sunset 2025

No Réveillon Baía Sunset 2025, que acontecerá no dia 31 de dezembro, das 20h às 3h, o evento oferece acesso completo, open bar e buffet, além de um show ao vivo com Genard + Setlist. O open bar inclui Heineken, Gin, Vodka Roska de frutas, Gin Tônica, refrigerantes e água. É necessário um mínimo de duas pessoas para formar mesa, e há uma taxa de rolha de R$ 50 por garrafa. Vendas no Sympla.

Réveillon 2025 no Hotel Fasano

Para a virada de 2024 para 2025, o Hotel Fasano oferece uma experiência com café da manhã para dois, servido no restaurante. A celebração de Ano Novo será no rooftop com atrações musicais, DJ, aperitivos e um open bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Além disso, o restaurante contará com um menu especial elaborado pelo Chef Bahia Brito e um pocket show ao vivo. Para mais detalhes e reservas, entre em contato diretamente com o hotel.

Réveillon Patamares

O Réveillon Patamares promete dois dias de festa à beira-mar no Maho Beach Club, em Salvador. No dia 30 de dezembro, a festa começa com os shows de Jau e Faustão, e no dia 31, o Axezin com Alexandre Peixe promete animar a virada. O evento é open bar premium e oferece um serviço completo, incluindo banheiro climatizado, parque infantil e DJs. A festa começa às 21h do dia 30 e vai até às 5h do dia 1º de janeiro, com classificação etária de 18 anos. Vendas na Ticket Maker.

Réveillon de Villas

O Réveillon de Villas promete animar a virada de ano no Clube de Villas com Jau e outras atrações. Os ingressos estão disponíveis em diferentes categorias: pista meia por R$ 100 (+ R$ 10 taxa), open bar por R$ 290 (+ R$ 29 taxa), pista infantil por R$ 50 (+ R$ 5 taxa), vip infantil por R$ 145 (+ R$ 14,50 taxa) e mesas para 8 pessoas por R$ 3.900 (+ R$ 390 taxa). As vendas são feitas pela Ticket Maker.

Réveillon Cepe Stella Maris

O Réveillon Cepe Stella Maris acontece na quadra poliesportiva do CEPE Stella Maris, do dia 31 de dezembro, das 19h às 4h do dia 1º de janeiro. As atrações são Alex Sander, Vitêra e Movimento. A classificação etária é de 18 anos. Os ingressos estão disponíveis na Ticket Maker.

Réveillon 7 Mares 2025

O Réveillon 7 Mares 2025, realizado no Jardim Vila dos Namorados, oferece uma celebração imperdível com as atrações Escandurras, Renanzinho CBX, Isqueminha e DJ Deivid Oliveira. A festa conta com três opções de open bar: Arena Open Bar, com Whisky 8 Anos, Vodka Importada, Gin Importado, Cerveja, Água e Refrigerante; Lounge Open Bar Premium, que inclui Whisky 12 Anos, Espumante, Vodka Importada, Gin Importado, Cerveja, Água e Refrigerante, além de acesso exclusivo e banheiro exclusivo; e Mesa Open Bar Premium, que oferece o mesmo serviço do Lounge Premium, com acesso ao Lounge, Arena e espaço Kids. Para mais informações sobre venda de mesas, entre em contato pelo WhatsApp (71) 93500-8000. Informações gerais podem ser obtidas pelo telefone (71) 3599-7657. Vendas na Ticket Maker

Réveillon Reggae

No dia 31 de dezembro, a Casa Cultural Reggae, localizada na Praça Jubiabá no Pelourinho, vai celebrar a 7ª edição do Réveillon Reggae a partir das 22h. O evento contará com DJ Ras Peu, Kamaphew Tawá & Banda Aspiral do Reggae e o convidado especial Makonnen Tafari, oferecendo 9 horas de pura vibração reggae. Os ingressos custam R$ 130 para mesa para 4 pessoas, R$ 70 para casadinha e R$ 40 para individual. As entradas podem ser adquiridas na Casa Cultural Reggae.

Réveillon Guarajuba

Durval Lelys estará no Réveillon Guarajuba | Foto: Divulgação

O Réveillon Guarajuba será realizado nos dias 28 e 31 de dezembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025, na Villa Guarajuba, localizada na Alameda Monte das Dunas, Km 42, Guarajuba. O evento terá uma programação repleta de grandes atrações: no dia 28, Bell Marques, Durval Lelys e Tuca Fernandes; no dia 31, Jau, Timbalada e Saulo Fernandes; e no dia 4 de janeiro, Tarcísio do Acordeon, Xanddy Harmonia e Thiago Aquino. A festa do dia 31 é open bar e promete uma experiência animada com uma superestrutura à beira-mar. A abertura dos eventos será às 21h. Para mais informações e ingressos, consulte o site do evento. Vendas também na Ticket Maker.



Réveillon Praia do Forte

Em Praia do Forte, o Réveillon contará com atrações de peso como Nattan, Alok, Wesley Safadão, DubDogz, Matuê, Léo Santana e Jorge e Mateus. A celebração acontece entre os dias 27 e 31 de dezembro no Castelo Garcia D’ávila. Para garantir seu ingresso, acesse o linktr.ee/reveillonpraiadoforte ou através da plataforma Ingresse. Para mais informações, siga @reveillonpraiadoforte, @ssaproducoes, @2gbprodutora e @onlineentretenimento.

Réveillon dos Encantos em Costa do Sauípe

Para celebrar a chegada de 2025, o Costa do Sauípe oferece o Réveillon dos Encantos, com pacotes de cinco ou sete noites que incluem hospedagem all inclusive e uma ceia especial. A programação musical conta com Durval Lelys no dia 30 de dezembro, Carla Cristina na virada do ano e Timbalada no dia 1º de janeiro. A celebração terá festas na Arena Sauípe, além de buffet variado, espetáculos de fogos e open bar com espumante, whisky e mais. Pacotes com 5% de desconto no PIX e parcelamento em até 18 vezes estão disponíveis. Ingressos para não-hóspedes também podem ser adquiridos via Oquei Entretenimento, com opções de Premium Lounge e Open Bar.

Réveillon Chronos – Morro de São Paulo

No dia 31 de dezembro, o Mama Iate Club será o cenário para uma festa exclusiva à beira-mar, com a maior queima de fogos em uma ilha privada. O evento é para maiores de 18 anos e promete ser uma experiência única. Vendas no Ticket Maker.

Noite da Virada 2025 - Réveillon Axé Moi – Porto Seguro

No dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o Axé Moi, em Porto Seguro - BA, promete uma virada de ano inesquecível. A festa contará com open bar de cerveja Budweiser, refrigerante e água, além de banda ao vivo, DJ e uma queima de fogos sensacional. A celebração acontecerá pé na areia, oferecendo uma experiência de diversão e energia positiva. Ingressos estão disponíveis por R$ 240 (+ R$ 24,00 taxa) e podem ser parcelados em até 12x de R$ 27,30. Garanta seu ingresso até 30/12/2024, mas atenção: os ingressos são limitados! Vendas no Sympla.