José Loreto é flagrado aos beijos com atriz da Globo no Rock in Rio

Duda também esteve presente na festa de 40 anos de José Loreto - Foto: Reprodução | Instagram

Os atores José Loreto, de 40 anos, e Duda Santos, de 23, foram flagrados trocando carinhos e beijos na última noite do Rock in Rio 2024, neste domingo, 22, durante o show de Mariah Carey. A cena romântica foi capturada por fotógrafos no local.

Leia mais

>> Assista: mãe chora ao ouvir filho autista não verbal cantar "Só Fé"

>> VÍDEO: Eliana diz nunca ter feito um Pix e explica motivo

>> Juliette é detonada por corpo e rebate comentários: "O que muda?"



Duda será a protagonista de "Garota do Momento", a nova novela das seis da Globo, escrita por Alessandra Poggi e dirigida por Jeferson De e Natalia Grimberg, com estreia prevista para 4 de novembro. Enquanto isso, José Loreto faz parte do elenco de "No Rancho Fundo", que será substituída pela nova trama.



Vale lembrar que Duda também esteve presente na festa de 40 anos de José Loreto, realizada em maio, indicando que a proximidade entre eles já é antiga.