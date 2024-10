Juliette é detonada por corpo e rebate comentários: "O que muda?"

Juliette desabafou contra críticas sofridas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Juliette Freire decidiu desabafar contra as críticas recebidas por deixar o corpo à mostra em um look que usou no Rock in Rio, nesta semana. A cantora acabou sendo alvo de comentários maldosos a respeito da flacidez que possui na barriga.

Leia Mais:

>>> Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

>>> 'Paredão da Justiça': Davi não é o único ex-BBB a responder por crimes

>>> Fãs de Gonzagão ‘largam o doce’ sobre adaptação de Juliette: 'É ruim'

"Ontem, eu fui para o Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estria e sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", afirmou a famosa.

A ex-BBB seguiu: "Agora sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país. Se não tivesse falado sobre a minha flacidez no início, muita gente nem estaria aqui. Isso não é normal. O mais chocante é que a maioria das queimadas são provocadas por ações humanas, e não naturais, ou seja, incêndios criminosos".

"'O que a gente faz?' Também quero saber. A minha função como cidadã é exatamente essa, falar sobre isso, abrir os olhos para isso, é buscar soluções, respostas dos nossos governantes, é fiscalizar. Porque eu vivo tranquilamente com a minha flacidez da barriga, as características normais do meu corpo, mas com o meio ambiente devastado, não vamos sequer sobreviver", completou.