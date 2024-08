Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Foto postada por Karol Conká ao lado de Juliette - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta sexta-feira, a ex-BBB 21 e cantora Karol Conká postou uma foto com Juliette, campeã da mesma edição do reality, e relembrou a antiga rivalidade entre elas. Na legenda da foto publicada no “X”, Conká escreveu: “É o q, querida?”, relembrando as discussões que marcaram a convivência na casa.

Na edição do programa, Juliette saiu vencedora com 90,15% dos votos, enquanto a participação polêmica de Karol Conká resultou na maior rejeição da história, com 99,17% dos votos do público para deixá-la fora do programa.

Nos comentários, os internautas interagiram bastante. “Você ficou pentelhando ela, Karol?”, questionou um seguidor, relembrando a perseguição que Juliette enfrentou na casa.

“Finalmente saiu o beijo triplo, mamacita?”, perguntou outra internauta, fazendo referência ao desejo de Karol Conká de protagonizar um beijo triplo com Juliette e Gil do Vigor para aumentar a audiência do programa.

Outros aproveitaram o momento para celebrar o sucesso das artistas após o BBB: “Agora são as duas com a carreira bonita aqui fora”, comentou um admirador, destacando o sucesso das artistas na música.

